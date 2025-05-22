Суд Милана приговорил к тюрьме гражданина РФ за организацию побега сына красноярского экс-губернатора

Суд Милана назначил тюремное заключение гражданину России Дмитрию Чиракадзе. Его обвинили в организации побега из-под домашнего заключения Артема Усса, сына бывшего губернатора Красноярского края. Об этом сообщило информационное агентство Ansa.

Усс-младший был задержан в аэропорту Милана. Его обвинили в отмывании денег и помощи в обходе санкций, принятых против России. Затем задержанного отправили под домашний арест. Позже он снял с себя электронный браслет и скрылся. Следствие считает, что организатором побега Усса выступил другой гражданин России, Дмитрий Чиракадзе. Он сделал это с помощью своих сообщников из стран бывшей Югославии.

Прокурор просил для Чиракадзе 5,5 лет тюремного заключения. В итоге суд назначил три года и два месяца лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Люберцах вынесли приговор мужчине, который изнасиловал и убил знакомую в 1993 году. Суд приговорил его к 22 годам и пяти месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии особого режима.