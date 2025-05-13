Суд Москвы арестовал члена Измайловской ОПГ за заказное убийство

Согласно информации из базы данных суда, Басманный районный суд Москвы удовлетворил прошение следственных органов и санкционировал арест Григория Чехонадских, которого считают членом Измайловской ОПГ. Ему предъявлено обвинение в организации заказного убийства.

Чехонадских обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, включая убийство и похищение человека, совершенные группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений или по найму.

Ранее суд в Москве уже избирал меру пресечения в виде ареста для этого криминального авторитета, продлив срок содержания под стражей до 9 декабря прошлого года. С тех пор Чехонадских остается под стражей.

По данным следствия, Григорий Чехонадских, известный также под предполагаемым прозвищем Вася Измайловский, участвовал в похищении иностранного гражданина в составе организованной группы, после чего совершил его убийство и принял меры по сокрытию следов преступления. Предполагается, что мотивом убийства был заказ. Обвиняемый отрицает свою причастность к инкриминируемым деяниям.

Ранее сообщалось, что десять фигурантов дела о Таганской ОПГ получили приговоры суда о заключении.