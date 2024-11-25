Суд Москвы признал Минздрав виновным в деле об индийском антибиотике

Арбитражный апелляционный суд столицы Российской Федерации рассмотрел случай, связанный с попыткой регистрации и продажи в стране индийского антибиотика, активное вещество которого было разработано и запатентовано другой индийской компанией, как сообщили «Известия».

При этом правообладатель не давал своего согласия на использование данного продукта, однако фирма «Джодас Экспоим» предоставила Министерству здравоохранения поддельное согласие.

Согласно мнению экспертов, сотрудники Минздрава должны были проверить все представленные документы, однако у ведомства отсутствуют полномочия для определения их подлинности.

В решении суда указано, что министерство не предприняло необходимых мер для приостановления или отмены государственной регистрации препарата «Биапенем», даже несмотря на то, что «Джодас Экспоим» представил ложные документы и неверные данные о фармацевтической субстанции и ее производителе.

Ранее сообщалось, что Сергей Шестеперов, известный как хореограф Мигель, проиграл в суде свое имя, так как по результатам заседания бренд MIGEL остался за пятигорским продавцом шуб Мгером Гянджумяном.