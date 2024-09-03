Суд Москвы продлил арест французу Винатье

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест французскому гражданину Лорану Винатье, который является советником швейцарского «Центра гуманитарного диалога» и признан иноагентом в России, до 21 февраля, сообщил ТАСС.

«Суд постановил продлить срок содержания под стражей Винатье до 21 февраля 2025 года», — объявила судья.

15 августа Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против Винатье. Он обвиняется по части 3 статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ (уклонение от обязательств, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Француз признал свою вину в деле о сборе военной информации.

Следствие утверждает, что Винатье в течение нескольких лет не исполнял обязанностей по предоставлению документов для включения в реестр иноагентов и незаконно собирал данные в области военной и военно-технической деятельности России. Под время допроса Винатье признал свою вину.

О задержании Винатье стало известно 6 июня, а на следующий день суд арестовал его до 5 августа. 21 июня Минюст включил Винатье в реестр иноагентов.

В конце июля суд продлил его содержание под стражей до 5 сентября. ФСБ России сообщила, что обвиняемый встречался в Москве с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими.

При попадании к иностранным источникам такая информация могла быть использована против безопасности России.

Ранее Макрон призвал РФ «как можно быстрее» освободить француза Винатье.