Макрон призвал РФ «как можно быстрее» освободить француза Винатье

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости «как можно быстрее» освободить арестованного в РФ Лорана Винатье, обвиняемого в сборе информации о российской военной деятельности. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 7 июня в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В ходе мероприятия Макрон призвал российскую сторону прояснить обстоятельства задержания французского гражданина и немедленно освободить его. По словам президента Франции, обвинения в отношении Винатье являются «элементами пропаганды» России.

Замоскворецкий суд в российской столице арестовал Винатье 7 июня. В отношении француза было возбуждено дело об уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. Согласно данным следствия, Винатье несколько лет целенаправленно собирал информацию о военной деятельности России. Сам фигурант извинился за то, что не регистрировался в качестве иноагента и признал свою вину.

Ранее французский политик Филиппо назвал Макрона сумасшедшим из-за отправки истребителей Киеву.