Суд Москвы рассмотрит дело о растрате в банке «Клиентский»

Материалы громкого уголовного дела о масштабной растрате средств из банка «Клиентский» поступили в Никулинский районный суд Москвы. Как выяснил «Коммерсантъ», процесс обещает быть резонансным, поскольку в числе потерпевших значатся известные личности, включая покойного актера Олега Табакова.

Обвинения в особо крупной растрате и легализации преступных доходов были официально предъявлены 21 ноября. В рамках первого эпизода, который вынесет на рассмотрение суд, фигурирует сумма в 100 млн руб. Эта часть является лишь фрагментом общего дела о хищении, общий объем которого, по версии следствия, превышает 14 млрд руб.

Примечательно, что одним из ключевых обвиняемых по делу проходит легендарный советский баскетболист, покойный Андрей Лопатов, занимавший в «Клиентском» пост председателя правления. Следствие считает его, наряду с бывшим совладельцем кредитной организации Александром Кленновским, одним из организаторов преступной схемы. Также фигурантами являются экс-генеральные директора компаний-заемщиков Дмитрий Меренков и Константин Очеретин.

Банк «Клиентский» лишился лицензии еще в 2015 году, после чего и было возбуждено уголовное дело. С тех пор материалы неоднократно возвращались Генпрокуратуре для доработки — в 2019 и в марте 2025 года. По сведениям источника издания, сторона защиты намерена добиваться полного оправдания подсудимых.

