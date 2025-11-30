Уголовное дело против родственника экс-главы кубанского суда прекращено за истечением срока давности

В Сочи прекращено уголовное преследование Алексея Щепотина, являющегося зятем бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Предприниматель обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере при приобретении элитного земельного участка в Красной Поляне. Соответствующее постановление опубликовал Центральный районный суд Сочи 28 ноября.

Суть инкриминируемого преступления заключалась в реализации незаконной схемы по оформлению в собственность территории площадью 0,8 га, которая частично расположена на землях Сочинского национального парка и не подлежала приватизации. Следствие утверждало, что Щепотин вместе с сообщниками ввел суд в заблуждение, чтобы завладеть участком.

Ключевую роль в этой операции сыграла серия из четырех судебных решений, вынесенных Адлерским районным судом в период с 2011 по 2013 год. Все решения подписал один и тот же судья — Юрий Филонов, который ушел в отставку в 2019 году, вскоре после того, как свой пост покинул Александр Чернов.

В результате этой судебной цепочки право аренды было переоформлено с первоначальной компании на Щепотина, а затем он был признан собственником незавершенных объектов на этой земле. Финальным решением администрация Сочи была обязана продать ему участок по льготной цене без торгов.

Уголовное дело в отношении Щепотина было возбуждено в конце 2024 года, практически одновременно с подачей Генпрокуратурой масштабного иска об изъятии в государственную казну имущества семьи Чернова на 13 млрд руб. Несмотря на серьезность обвинений, суд прекратил уголовное преследование бизнесмена в связи с истечением срока давности.

Ранее сообщалось, что суд освободил из-под стражи бывшую замглавы ФГБУ по вопросам шахт при Минэнерго.