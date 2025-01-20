Суд начал рассматривать иски Минобороны РФ к Военно-строительной компании

Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение исков, поданных Министерством обороны Российской Федерации, общая сумма которых превышает 4 млрд руб. Истец выступает против Военно-строительной компании, бывший руководитель которой Андрей Белков на данный момент находится под арестом по делу о злоупотреблении служебными полномочиями в процессе исполнения государственного оборонного заказа, сообщил ТАСС.

Суммарная величина предъявленных исков составляет 4 млрд 21 млн 508 тыс. 717 руб. Суд уже назначил рассмотрение части этих требований, однако подробности требований министерства пока не раскрываются.

Белкова обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей при выполнении гособоронзаказа на поставку и установку томографа в ходе реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны, расположенного на Комсомольском проспекте в Москве.

Обвинение основано на пункте «б» части 2 статьи 285.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Ему может грозить до 10 лет заключения.

Ранее сообщалось, что сумма исков Минобороны РФ к Военно-строительной компании превысила 13,8 млрд руб.