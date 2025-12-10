Суд наказал жителя Кемеровской области за высказывание о полицейских в кимоно

В Кемеровской области житель был привлечен к административной ответственности за нецензурный комментарий под новостью о возможном введении кимоно в качестве униформы для полицейских. Суд назначил ему наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Как сообщили Telegram-каналы, инцидент произошел в ноябре, когда в сети распространилась информация о возможном изменении формы одежды сотрудников правоохранительных органов. Позднее пресс-служба МВД эту информацию официально опровергла.

43-летний мужчина из Кузбасса оставил под одной из таких публикаций в Telegram комментарий, содержащий ненормативную лексику. По версии следствия, его высказывание было направлено на возбуждение ненависти к полицейским.

На судебном заседании в Кузнецком районном суде подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Он заявил, что удалил свой оскорбительный комментарий. Несмотря на это, суд счел его действия правонарушением и вынес решение по части 1 статьи 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства). В качестве наказания мужчине назначили 60 часов обязательных работ.

