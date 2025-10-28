Суд оштрафовал уличную певицу из Петербурга на 30 тыс. руб.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал уличную исполнительницу Диану Логинову на 30 тыс. руб. Причиной стало исполнение песни, которую сочли дискредитацией российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Петербургская уличная певица Диана Логинова, известная под псевдонимом Наоко, получила административный штраф в размере 30 тыс. руб. по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Поводом для судебного разбирательства стало исполнение композиции «Светлая полоса» музыканта Noize MC*, признанного иноагентом.

Защита Логиновой настаивала на отсутствии состава правонарушения, указывая, что обвинение не конкретизировало, какие именно фразы из песни дискредитируют армию. Однако суд счел доводы недостаточными.

Этот штраф стал для артистки вторым наказанием за короткий срок. Ранее ее арестовали на 13 суток за организацию несанкционированного выступления у метро «Площадь Восстания», где собралось около 70 человек.

Ранее стало известно, что певицу-иноагента заочно арестовали.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.