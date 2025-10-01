Суд Нальчика отправил в колонию на 9,5 лет бывшего главу банка

В Нальчике бывшему руководителю кредитного учреждения дали 9,5 лет лишения свободы за систематическое хищение денег у вкладчиков. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную в городском суде Нальчика. Согласно ей подозреваемый на протяжении 11 лет, с 2009 по 2020 годы похищал деньги у вкладчиков. От его действий пострадали более 70 человек, а также два юридических лица. Сумма похищенного превысила 580 млн руб.

«Суд признал подсудимого виновным и приговорил к девяти годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — указали журналистам.

Приговор пока не вступил в законную силу. Его опротестовали все стороны судебного процесса: обвинение, защита, а также сторона потерпевших.

