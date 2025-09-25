Психолог Бенетт назвала причины использования людьми нецензурных слов в речи

Привычка к частому использованию нецензурной лексики уходит корнями в два ключевых фактора: среду воспитания и уровень стресса. Как пояснила в интервью Pravda.Ru психолог и коуч Ирина Бенетт, мат может быть как усвоенной с детства нормой общения, так и своеобразным клапаном для сброса психологического напряжения.

Эксперт отмечает, что в первом случае речь становится отражением окружения, в котором вырос человек. Во втором — нецензурная лексика превращается в доступный и быстрый способ эмоциональной разрядки в периоды высокой нагрузки. Особенно ярко эта тенденция проявляется в неблагоприятные времена, когда стабильность сменяется давлением и неопределенностью.

По ее словам, последствием такого использования мата становится краткосрочное облегчение, сравнимое с криком от боли. Однако подобная практика закрепляется как шаблон поведения, который может создавать коммуникативные барьеры и негативно влиять на социальные взаимодействия.

Бенетт подчеркивает, что прямые запреты менее эффективны, чем личный пример. Если в семье культивируется чистая речь, ребенок естественным образом усваивает эту норму, не делая мат частью своего словарного запаса. Таким образом, основа для преодоления этой привычки закладывается через осознанное поведение взрослых.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор женщине за мат и публичное унижение сотрудника полиции.