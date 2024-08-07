Суд не обнаружил медицинских препятствий к содержанию Тимура Иванова в СИЗО
Фото: [Министерство обороны РФ]
Басманный суд Москвы не обнаружил у бывшего первого замглавы Минобороны Тимура Иванова каких-либо заболеваний, которые бы препятствовали его содержанию под стражей, говорится в постановлении инстанции.
Срок ареста Тимура Иванова продлен до 23 сентября. Аналогичное постановление вынесено в отношении бизнесмена Сергея Бородина, который проходит по делу Иванова.
Тимур Иванов был задержан 23 апреля. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. После ареста генерал был отстранен, а затем уволен из ВС РФ.
Ранее сообщалось, что защита Иванова ходатайствует о его переводе под домашний арест.