Суд ограничил свободу инструктору подмосковного фитнес-клуба, где утонула девочка

В Подмосковье вынесли приговор по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности в отношении инструктора бассейна. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

ЧП произошло в октябре прошлого года в спортивном центре, расположенном в поселке Совхоз имели Ленина. Пятилетняя девочка утонула в бассейне. Суд установил, что в происшествии виновата инструктор, которая нарушила требования должностной инструкции и не обеспечила безопасность предоставляемых услуг.

Видновский городской суд приговорил инструктора к ограничению свободы сроком на два года и шесть месяцев. Уточняется, что обвиняемая полностью признала свою вину.

Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда на сумму два миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали организатора поджога дома участника спецоперации в Подмосковье.