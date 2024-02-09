Задержан организатор поджога дома участника СВО в Подмосковье

Организатора поджога дома участника СВО и покушения на убийство супруги военнослужащего задержали сегодня во Внуково при попытке бегства, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Злоумышленника доставили к следователю первого управления по расследованию особо важных дел. В ближайшее время СК будет ходатайствовать об аресте мужчины.

Преступление произошло в середине января этого года. Двое жителей Истры, действуя по указанию собственника одной из управляющих компаний, угрожали супруге военного убийством, а затем подожгли дом. Злоумышленники требовали вернуть деньги, которые участник СВО якобы взял в долг.

Потерпевшей удалось спастись из горящего дома. Женщина выбралась на улицу через окно спальни на втором этаже. Постройка полностью сгорела, также огонь повредил два автомобиля.

Исполнителей задержали практически сразу. Суд уже заключил их под стражу.

Ранее сообщалось, что в Ступино задержали мужчину, который подозревается в убийстве сожительницы.