Суд оставил в силе домашний арест блогера Лерчек до 26 марта

Московский городской суд оставил в силе решение о домашнем аресте блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о нелегальном переводе за рубеж 250 млн руб. Об этом сообщило РИА Новости.

Таким образом, Чекалина будет оставаться под домашним арестом до 26 марта. Мосгорсуд рассмотрит аналогичные апелляции, поданные в отношении ее экс-супруга Артема Чекалина и Романа Вишняка, совладельца компании Чекалиной ООО «Лейтик мейкап».

Чекалину также оставлена прежняя мера пресечения — домашний арест. По информации следствия, обвиняемые использовали фальсифицированные документы для вывода из страны свыше 250 млн руб. Им инкриминируют преступление, предусмотренное пунктами «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ.

Как пояснил РИА Новости адвокат Чекалиной Константин Третьяков, изначально ФНС квалифицировала данную сумму как налоговую недоимку.

Однако в ходе бракоразводного процесса Чекалиных дело трансформировалось в обвинение о выводе средств за границу, и полное возмещение задолженности теперь не является основанием для прекращения уголовного преследования.

Ранее сообщалось, что компания «Бумажная бумага», принадлежащая блогеру Владу Бумаге, проинформировала кредиторов о планах подачи заявления о банкротстве в Арбитражный суд.