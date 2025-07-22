Суд отказался рассматривать дело о расстреле в «Крокусе» с участием присяжных

Второй западный окружной военный суд вынес решение об отказе в ходатайстве о рассмотрении дела по теракту в «Крокус сити холле» с участием присяжных. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от одного из участников процесса. По ней несколько фигурантов дела подали ходатайство о том, что слушание в суде будет вестись с привлечением присяжных. Это прошение было отклонено.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей», — указали журналистам.

Точно так же было отклонено ходатайство некоторых подсудимых о прекращении уголовного преследования в их отношении. Также стало известно, что бывший адвокат одного из фигурантов уголовного дела Александр Ярин отправился на СВО. Он прекратил представлять интересы Алишера Касимова, который помогал террористам, сдав им квартиру. Адвокат уехал в зону боевых действий, чтобы принять участие в спецоперации.

Ранее сообщалось, что в процессе по делу «Крокуса» примут участие 150 потерпевших. При этом статус потерпевшего ранее был присвоен более чем 2,3 тыс. человек. Только малая часть из них согласились участвовать в суде, которому предстоит рассмотреть 470 томов документов.