Суд отклонил кассационную жалобу на взыскание с «крабового короля» Кана сотен миллиардов

Решением Верховного суда РФ кассационная жалоба на взыскание с Олега Кана 358,7 млрд руб. оставлена без внимания. Об этом сообщил ТАСС.

Кан, которого ранее часто назвали «крабовым королем», обвинен в нанесении гигантского ущерба водным биологическим ресурсам России. Суд постановил взыскать с него 358 млрд руб. Адвокаты бизнесмена пытались опротестовать судебное решение с помощью кассации.

«Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы Кана и других ответчиков для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ», — указали журналистам в суде.

Сейчас в суде также рассматривается дело об организации Каном заказного убийства в России. Адвокаты обвиняемого утверждают, что их подопечный скончался в Великобритании, куда он выехал из РФ. Следствие считает все это инсценировкой и ссылается на отсутствие документального подтверждения факта смерти.

Ранее сообщалось, что Минобороны подало в суд иск на НПО «Алмаз», ключевого игрока на рынке оборонной промышленности в стране. Оно поставляет военному ведомству современные зенитно-ракетные комплексы. Министерство потребовало вернуть ему 110 млн руб.