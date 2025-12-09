Процесс взыскания многомиллиардных убытков с бывшего руководства «Роснано» обещает стать долгим и непрозрачным. Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение иска к Анатолию Чубайсу и его соратникам до января 2026 года, что наглядно демонстрирует, насколько медленно в России движутся дела о возмещении ущерба от крупных финансовых провалов, в то время как налоги и цены растут куда быстрее. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Поводом для иска на 3,89 млрд рублей и $20,45 млн стал провальный проект по производству «гибких планшетов» Plastic Logic, стартовавший еще в 2009 году. Несмотря на то что проект с самого начала не показывал признаков успеха и от его реализации в России отказались уже в 2012-м, финансирование, в том числе бюджетными средствами, продолжалось более десяти лет. Это вызывает закономерные вопросы об эффективности управления и контроля за расходами в госкорпорации.

Чтобы предотвратить возможный вывод активов за рубеж, суд по ходатайству истца наложил обеспечительные меры, арестовав имущество и счета самих фигурантов, хотя и отказал в аресте собственности их близких родственников. При этом все слушания по делу проходят в закрытом режиме, что ограничивает доступ общественности к деталям процесса и оставляет в тени многие обстоятельства многолетнего финансирования заведомо неудачного предприятия.

Таким образом, итогом этой истории пока является лишь констатация бюрократической и судебной волокиты. Дело о громком провале, который тянулся больше десятилетия и обошелся государству в миллиарды, будет рассматриваться еще не один год. Ситуация выглядит парадоксально: пока рядовые граждане ощущают рост цен и налогов, процессы по возврату колоссальных утраченных средств растягиваются на долгие сроки, проходя за закрытыми дверями, что лишь усиливает сомнения в эффективности системы взыскания ущерба с высокопоставленных управленцев.

Ранее сообщалось, что прокуратура завершила представление доказательств по делу о краже у Чубайса.