Суд отправил под домашний арест фигуранта дела URA.RU

В Екатеринбурге суд принял решение о домашнем аресте в отношении Андрея Карпова, экс-руководителя отдела уголовного розыска ОП № 10, проходящего по делу, связанному с информационным агентством URA.RU.

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения к Андрею Карпову, бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП №10. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 290 УК РФ и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Согласно постановлению суда от 6 июня 2025 года, Карпову назначен домашний арест до 4 августа 2025 года включительно, с наложением ряда ограничений.

Данное судебное решение еще не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в деле о взятке появился родственник задержанного редактора URA.RU.