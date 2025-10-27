Собственник-депутат Роман Грибов разместил объявление о продаже детского сада за 45 млн рублей

В Энгельсе Саратовской области разразился скандал, связанный с продажей здания действующего частного детского сада Sun Flower. Объявление о продаже объекта за 45 млн руб. появилось на сайте Циан. Строение, расположенное на улице Трудовой, 4, позиционировалось как прибыльный актив на первой линии от Волги с огражденной территорией и парковкой.

Новость о возможной продаже встревожила родителей, чьи дети посещают это учреждение.

«Мы не хотели бы ликвидации детсада, помещение хорошее, добротное, все обустроено, но собственник планирует продажу, а по поводу продления арендных отношений у нас понимания нет», — отмечает один из родителей.

Журналисты портала «Взгляд-инфо» начали расследование и выяснили, что представитель собственника, представившийся Вячеславом, по телефону заявил о готовности немедленной сделки, сославшись на низкую доходность здания. Однако действующий арендатор, ИП Гаяне Григорян, заявила, что договор аренды действует еще как минимум год, а объявление, по ее словам, уже неактуально. Вскоре после журналистского запроса объявление было удалено.

Расследование привело к неожиданной фигуре — собственником здания оказался заместитель председателя Саратовской областной думы от «Единой России», председатель комитета по социальной политике Роман Грибов.

Журналисты установили, что зданием на Трудовой, 4, ранее владело ООО «Артэкс». По имеющимся данным, один из руководителей этой компании проиграл объект в казино, которое курировал сам Роман Грибов до своего прихода в политику. Деятельность этих заведений, как отмечается, контролировалась теневыми структурами, связанными с криминальными авторитетами Ленинского района.

