Суд отправил в СИЗО еще одного организатора хищений у бойцов СВО в Шереметьево

Басманный районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу еще одного фигуранта уголовного дела о хищениях денежных средств у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Согласно официальной информации, под стражу взят Игорь Павлович Русин, известный в преступных кругах под кличкой «Зелик». Ему предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

«Был задержан еще один участник преступной группы, занимавшейся хищениями у военнослужащих и гражданских лиц. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Русина меру пресечения в виде заключения под стражу», — указали журналистам.

Ранее по делу были арестованы два организатора преступной схемы — Дмитрий Боглаев и Алексей Кабочкин. Им также предъявлено обвинение по той же статье Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось об аресте в Крыму двух подозреваемых в подготовке совершения теракта. По мнению следствия, жители Сакского района и Евпатории выполняли поручение кураторов из Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Они готовили диверсию в виде поджога релейных шкафов на железнодорожных путях. Оба злоумышленника были отправлены в СИЗО.