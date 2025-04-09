Суд отправил в СИЗО начальника УФСИН Башкирии по делу о превышении полномочий

Владислава Дзюбу, руководителя Управления федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкирия, отправили в следственный изолятор по решению суда. Его обвиняют в превышении служебных полномочий. Об этом в своем телеграм-канале сообщило региональное управление Следственного комитета.

Дело рассматривал Советский районный суд города Уфы. Он принял решение взять Дзюбу под арест по ходатайству следствия.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в микроблоге.

Дзюба будет содержаться в СИЗО до 25 мая.

Ранее уже сообщалось, что Дзюбу обвиняют в том, что он присваивал зарплаты своих подчиненных. Показания на него еще в 2024 году дал его заместитель. После этого проводились действия по проверке сведений, это закончилось задержанием подозреваемого.