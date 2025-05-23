Суд отстранил новосибирского главу Минпромторга на фоне обвинений в мошенничестве

В связи с обвинениями в превышении служебных полномочий при организации поставок продукции в зону проведения СВО, Андрей Гончаров, занимавший пост министра промышленности и торговли Новосибирской области, был временно отстранен от должности решением Центрального районного суда. Информацию об этом предоставили в областной прокуратуре, уточнив, что отстранение будет действовать до 12 июля 2025 года, передает ТАСС.

Уголовное дело против министра возбуждено по статье 286, часть 3, пункты «в» и «г» УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следствие полагает, что Гончаров сократил объем товаров, предназначенных для передачи бойцам, находящимся в зоне спецоперации, в рамках государственного контракта.

Сумма ущерба оценивается в 95 млн руб. В мае текущего года суд принял решение о заключении Гончарова под стражу на два месяца, несмотря на ходатайство защиты о назначении домашнего ареста.

Помимо Гончарова, по данному делу проходят директор ООО «Росэкспресс» Дмитрий Смирнов и учредитель этой же компании Дмитрий Каледа, обвиняемые в мошенничестве.

Известно, что компания «Росэкспресс» активно участвовала в поддержке СВО и в октябре совместно с Минпромторгом закупила мотоциклы повышенной проходимости для отправки в зону проведения спецоперации.

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