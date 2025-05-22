Андрей Мордвичев, генерал-полковник, официально вступил в должность главнокомандующего Сухопутными войсками Российской Федерации. Штандарт, символизирующий эту высокую должность, ему передал лично министр обороны Андрей Белоусов.

В ходе церемонии, как сообщает газета «Красная звезда», министр обороны представил Героя России, генерал-полковника Мордвичева, личному составу Главного командования Сухопутными войсками. Этот ритуал ознаменовал начало новой главы в карьере военачальника.

Белоусов выразил уверенность в том, что Мордвичев, обладая значительным опытом, приобретенным в боевых условиях, успешно справится с новыми обязанностями.

Министр подчеркнул, что генерал-полковник Мордвичев проявил выдающиеся командирские качества в ходе специальной военной операции, и этот опыт станет ценным активом на новой должности.

До своего назначения Мордвичев возглавлял группировку «Центр» в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины.

Как сообщалось, в феврале 2024 года под руководством Мордвичева группировка «Центр» установила контроль над городом Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Этот успех стал одним из ключевых эпизодов его карьеры.

Ранее сообщалось, что Путин был недоволен действиями Сухопутных войск в зоне СВО.