Все имущество Блиновских конфискуют в пользу государства

Телеграм-канал SHOT сообщил , что активы Елены и Алексея Блиновских, оцениваемые более чем в 1 млрд руб., будут конфискованы в пользу государства.

На Елену Блиновскую зарегистрированы: земельный надел в Истре (Подмосковье) стоимостью 41,7 млн руб.; особняк там же, оцененный в 590 млн руб.; два объекта недвижимости в Москве (Серпуховской Вал) за 4,3 млн руб.; апартаменты на той же улице, стоящие 44,9 млн руб.; участок земли в Ялте за 1,5 млн руб.; автомобиль Bentley Continental (23 млн руб.) и Lamborghini Urus (24,9 млн руб.).

Алексей Блиновский владел квартирой в Москве (Серпуховской Вал) за 101 млн руб., девятью участками земли и четырьмя домами в Алуште (поселок Семидворье) общей стоимостью 222,4 млн руб., девятнадцатью участками и восемью домами в деревне Серково (Костромская область) за 16 млн руб. А также тремя участками и тремя зданиями в деревне Деревенька (Ярославская область) за 5,8 млн руб., четырьмя парковочными местами в Москве (Серпуховской Вал) за 12 млн руб. и четырьмя земельными наделами в Теучежском районе (Республика Адыгея) за 3 млн руб.

В сумме Блиновские владели 50 га земли. Также государству передаются моторная лодка, гидроцикл, ряд автомобилей, прицепы, мотоцикл и банковские счета.

Ранее сообщалось, что королева марафонов Блиновская получила пять лет колонии и штраф в 1 млн руб.