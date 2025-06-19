Суд Петербурга арестовал бодибилдера за разврат на детской площадке

Калининский районный суд принял решение о заключении под стражу 36-летнего Игоря Туголукова, занимающегося бодибилдингом. Его обвиняют в разврате на улице Тимуровской. Информацию об этом опубликовала 19 июня объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга.

Согласно материалам дела, инцидент произошел двумя днями ранее в 14:17, когда Туголукова застали во время полового акта с находящейся в состоянии алкогольного опьянения женщиной. Сцена развернулась на территории детской площадки, где, по версии следствия, присутствовали дети и подростки.

За день до судебного заседания Туголукову было предъявлено официальное обвинение. Обвиняемый не стал давать комментарии по существу дела, однако, находясь в клетке, он улыбался сотрудникам полиции. В ходе заседания он ходатайствовал о замене меры пресечения на домашний арест, но суд постановил заключить его под стражу в следственном изоляторе до середины августа.

Ранее сообщалось, что в Воскресенске арестовали женщину, которая задушила свою 5-летнюю дочь.