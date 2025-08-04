Суд Петербурга отправил под домашний арест подростка за поджог поста полиции

Несовершеннолетний в Санкт-Петербурге поджег бывший пост полиции, который находится на Московском проспекте. Его за это оправили под домашний арест. Об этом рассказал портал «78.ру».

Несовершеннолетний в конце июля познакомился в соцсети с девушкой, которая назвалась приезжей. Она попросила парня подсказать ей, что именно посетить в городе и отправить ей несколько геолокаций. После того как 14-летний подросток передал ей запрошенные координаты, неизвестная пропала и заблокировала его сообщения, удалив переписку. Затем на связь вышел другой человек, который начал угрожать ответственностью за передачу данных другим лицам.

Юноше предложили поджечь бывший пост полиции, и даже предложили за это 250 тыс. руб. Он согласился и совершил преступление с помощью горючей смеси. Далее его задержали и отправили под домашний арест на время следствия. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Ранее сообщалось, что СК РФ начал уголовное расследование осле инцидента с избиением смоленского бизнесмена Юрия Кириенкова в душевой комнате рославльского изолятора временного содержания. Предпринимателя жестоко избили, причем один из сотрудников правоохранительных органов душил предпринимателя, угрожая лишением жизни. От задержанного требовали признать свою вину.