Суд по делу о нападении на «Крокус» переходит к допросам обвиняемых

Военный суд, рассматривающий уголовное дело о теракте в «Крокус сити холле», в результате которого погибло 149 человек, готовится перейти к ключевой стадии процесса — допросу обвиняемых. Завершить представление доказательств прокуратура намерена уже в ближайшие дни, пишет ТАСС .

Гособвинение, участвующее в рассмотрении уголовного дела о нападении на «Крокус сити холл», планирует на текущей неделе завершить представление доказательной базы и приступить к допросу всех 19 подсудимых. Об этом сообщил ТАСС один из участников слушаний, проходящих в формате выездного заседания 2-го Западного окружного военного суда.

По его словам, прокуроры уже вышли на финальный этап изучения материалов, и следующей стадией станет общение суда с обвиняемыми.

Эти данные подтвердила и представитель потерпевших Людмила Айвар, которая отстаивает интересы 127 человек.

