Суд по делу о теракте в «Крокусе» близок к завершению этапа допроса потерпевших

Фото: [ Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске/Медиасток.рф ]

Второй западный окружной военный суд в ближайшие дни может завершить изучение показаний потерпевших по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом РИА Новости сообщил один из участников процесса.

По его словам, в суд приглашали пострадавших в алфавитном порядке, и на текущем этапе уже заслушаны почти все свидетели.

«Изучали показания и приглашали в суд всех потерпевших в алфавитном порядке, Мы уже на "Я", то ли закончили, то ли заканчиваем, скорее всего, дооглашают остальных в ходе ближайшего заседания и начнут другие материалы оглашать», — уточнил собеседник РИА Новости.

Процесс по делу стартовал в августе 2025 года в выездном формате в здании Мосгорсуда. Позже заседания закрыли от публики по ходатайству прокуратуры, мотивировав это необходимостью обеспечить безопасность участников.

Напомним, трагедия произошла 22 марта 2024 года в Красногорске. Группа террористов открыла огонь по посетителям концертного зала и устроила пожар в зрительном зале. Жертвами атаки стали 149 человек, один числится пропавшим без вести, пострадали 609 человек. Ущерб от теракта оценен почти в 6 миллиардов рублей.

На скамье подсудимых находятся 19 человек, из которых 13 обвиняются в совершении теракта, остальные — в содействии террористической деятельности.

Ранее стало известно, что теракт в подмосковном «Крокусе» унес еще одну жизнь.