Суд по просьбе матери передал в Бурятию дело Пичугина, дрейфовавшего в море

Уголовное дело Михаила Пичугина, чья история двухмесячного дрейфа в Охотском море потрясла страну, будет рассмотрено в Бурятии. Как сообщает РЕН ТВ, суд удовлетворил соответствующее ходатайство матери обвиняемого, проживающей в Улан-Удэ.

Женщина обратилась с просьбой об изменении территориальной подсудности, поскольку не имеет возможности постоянно ездить на заседания в Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край), куда изначально было направлено дело. Суд встал на сторону заявительницы, учтя её положение. Напомним, Михаил Пичугин обвиняется в связи с трагическим плаванием, в котором погибли его брат и 15-летний племянник.

Катамаран «Байкат 470» с тремя родственниками на борту вышел в море 9 августа 2024 года с целью достичь Сахалина. После исчезновения судна поисковые операции длились более месяца. Чудом выжившего Михаила Пичугина вместе с телами двух погибших обнаружили рыбаки лишь спустя 67 дней дрейфа, в 23 км от камчатского побережья. За время скитаний мужчина потерял 50 кг веса и был госпитализирован.

Следствие считает, что к трагедии привели нарушения при подготовке к путешествию: неочищенная система охлаждения двигателя и выход катамарана на запрещенное расстояние от берега (19,2 км при разрешенных 3 км), что привело к фатальной поломке в открытом море.

Ранее сообщалось, что рыбалка закончилась трагедией для жителя Брянской области.