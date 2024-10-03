Суд подтвердил приговор экс-министру Открытого правительства Абызову

Московский городской суд признал законным приговор Михаилу Абызову, бывшему министру Открытого правительства, который был осужден на 12 лет за мошенничество и организацию преступного сообщества, как сообщило РИА Новости.

«Судебная коллегия отклонила апелляционные жалобы адвокатов», — отметили в суде.

21 декабря Преображенский суд Москвы назначил Абызову наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 80 миллионов рублей за указанные преступления.

Другим участникам дела были назначены сроки от 5 до 12 лет лишения свободы, в то время как двое обвиняемых, Яна Балан и Оксана Роженкова, были освобождены непосредственно в зале суда.

За время рассмотрения апелляции трое подсудимых уже отбыли свои наказания и вышли на свободу из-за истечения сроков.

Среди них оказались Галина Фрайденберг, занимавшая пост директора по экономике и финансам «РЭМиС», а также Екатерина Заяц и Олег Серебренников.

Ранее сообщалось, что суд продлил домашний арест экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.