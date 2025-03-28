Суд предписал команде Трампа сохранить в Signal переписку, повлекшую утечку данных

Решение американского суда обязало команду Дональда Трампа сохранить всю переписку в мессенджере Signal, которая говорила об ударах по Йемену. Именно это общение утекло в СМИ и стало поводом для скандала. Об этом сообщил ТАСС.

Неправительственная организация American Oversight борется за полную подотчетность всех ветвей власти. Она подала в суд заявление, в котором потребовала расследовать инцидент, связанный с утечкой данных из рабочего чата в Signal. По мнению представителей этой организации, сам факт общения в подобном мессенджере уже является нарушением. Они потребовали сохранения всех сообщений в чате для возможности их дальнейшего анализа.

«Должна незамедлительно приложить все усилия для сохранения всех сообщений в Signal с 11 по 15 марта», — таков был судебный вердикт в адрес администрации Трампа.

Дело рассматривалось в федеральном суде столичного американского округа Колумбия.

Ранее на этот инцидент отреагировал президент США Трамп. Он пообещал провести проверку мессенджера, так как Signal, по его мнению, может иметь недостатки. Все попытки раздуть скандал вокруг утечки данных об ударах американских ВС по позициям хуситов американский лидер назвал «охотой на ведьм».