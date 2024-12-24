Суд приговорил к 15 годам строгого режима за шпионаж гражданина США Спектора

Кроме того, ему назначен штраф на сумму 14 млн руб. Такое наказание было определено в связи с предыдущим вердиктом, согласно которому Спектор получил условный срок за содействие в даче взятки Анастасии Алексеевой, экс-помощнице бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

Спектора признали виновным по статье 276 УК РФ. Приговор пока не вступил в законную силу и подлежит обжалованию в апелляционном суде.

Спектор был задержан в феврале 2020 года в связи с делом о взятках, связанных с путевками на отдых для Алексеевой. В сентябре 2022 года после повторного разбирательства он заключил сделку со следствием и был осужден на три с половиной года лишения свободы за посредничество в даче взятки.

В августе 2023 года Спектор вновь был арестован по делу о шпионаже, однако подробности этого дела официально не были раскрыты.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала работника режимного предприятия за шпионаж для спецслужб Украины.