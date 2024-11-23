Путин подписал закон о штрафах за подделку документов за организацию незаконной миграции

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы до 60 млн рублей за изготовление поддельных документов, связанных с нелегальной миграцией. Этот закон опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Инициатором закона стали председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также лидеры парламентских фракций и другие депутаты. Законопроект получил поддержку от правительства, Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России.

В конце октября Госдума РФ утвердила законопроект, который предусматривает конфискацию средств и имущества у организаторов нелегальной миграции.

В соответствии с новыми правилами, штрафы касаются юридических лиц, занимающихся фальсификацией документов, которые подтверждают право или освобождают от обязательств в контексте организации незаконной миграции. За первое нарушение предусмотрены штрафы в диапазоне от 5 до 10 млн рублей с конфискацией имущества. При повторном нарушении сумма штрафа может достигать 60 млн рублей.

Согласно новым правилам, штрафы для физических лиц за такие правонарушения при первом нарушении составляют от 40 до 80 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения сумма штрафа возрастает до 100-200 тыс. рублей с обязательной конфискацией орудий преступления.

Кроме того, административная ответственность теперь также касается государственных учреждений, которые были пойманы на нарушениях в процессе проведения экзамена по русскому языку как иностранному. Власти акцентируют внимание на важности соблюдения правил, касающихся экзаменов для мигрантов.

Также был введен штраф за непредставление или несвоевременное представление данных, а также за нарушение порядка внесения информации в федеральную информационную систему. Эти меры направлены на улучшение контроля за качеством проводимых экзаменов и недопущение мошенничества.

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин отметил, что за первые восемь месяцев 2024 года было зафиксировано 4,6 тыс. случаев подделки документов для мигрантов, что является увеличением на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Нововведения направлены на борьбу с этим негативным явлением и усиление правопорядка в стране

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри.