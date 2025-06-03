Суд приговорил подростка из Коркино к девяти годам и 10 месяцам колонии за убийство таксистки

Суд вынес решение в отношении 17-летнего подростка из Коркино, Челябинской области, приговорив его к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии за убийство 40-летней женщины, работавшей таксистом в этом же городе, произошедшее в октябре 2024 года, сообщил RT.

Следствие выяснило, что обвиняемый, принадлежащий к цыганской общине, совершил нападение на жертву с использованием ножа, после чего похитил ее автомобиль. Обвиняемый отрицал свою причастность к преступлению.

Убийство таксистки, произошедшее 24 октября в Коркино, вызвало широкий общественный резонанс, спровоцировав собрание горожан. Вскоре после инцидента был задержан 17-летний юноша, подозреваемый в совершении данного преступления.

Экс-супруг погибшей сообщил RT о намерении обратиться в органы опеки для определения дальнейшей судьбы их двоих детей.

Ранее сообщалось, что подросток зарезал четырех сверстников на дне рождения в Иркутской области.