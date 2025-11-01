Суд приговорил полковника ФСИН к 4 годам колонии за коррупцию

В Екатеринбурге вынесен обвинительный приговор высокопоставленному сотруднику пенитенциарной системы. Полковник Марат Кабиров, занимавший должность помощника начальника ГУФСИН с функцией контроля за соблюдением прав заключенных, признан виновным в коррупционных преступлениях, передает портал Е1.RU.

Как установило следствие, денежные средства передавались чиновнику через родственников осужденных.

«Взятка была предназначена за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного, создании благоприятных условий в колонии, а также за организацию бракосочетания на территории следственного изолятора № 1», — рассказали в суде.

В рамках одного из эпизодов женщина перевела в общей сложности 130 тыс. руб., из которых Кабиров лично получил 67,5 тыс. В обмен она просила организовать церемонию бракосочетания с арестантом, оставить его для отбывания наказания в СИЗО и трудоустроить в хозяйственный блок.

Другая фигурантка передала полковнику 100 тыс. руб., однако в ее отношении уголовное преследование было прекращено. Все обвиняемые полностью признали вину.



Верхнепышминский городской суд нашел Кабирова виновным по двум эпизодам получения взятки должностным лицом (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Мера наказания составила 4 года лишения свободы в колонии общего режима с последующим запретом на три года занимать посты в правоохранительных органах. Дополнительно с него взыскан штраф в размере 167,5 тыс. руб. После оглашения приговора полковник был задержан в зале суда.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге запустили кампанию по вербовке экс-заключенных для участия в СВО.