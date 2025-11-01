В Екатеринбурге запустили кампанию по вербовке экс-заключенных для участия в СВО

В Екатеринбурге сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) начали проводить адресные визиты к гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость. Как передает информационный портал e1.ru, в ходе этих визитов бывшим осужденным предлагают заключить контракт и отправиться для участия в специальной военной операции.

По информации издания, представители ФСИН осуществляют обходы совместно с сотрудниками военных комиссариатов. В личных беседах они информируют граждан о размере денежного довольствия и полагающихся социальных гарантиях для военнослужащих-контрактников.

Для наглядности потенциальным бойцам вручают специализированные брошюры, детально разъясняющие условия и порядок прохождения службы по контракту.

Ранее сообщалось, что россиянин, расчленивший женщину с ребенком, отправился на СВО.