Жительницу Орла отправили в СИЗО за госизмену, совершенную еще до совершеннолетия

Молодая девушка была отправлена в следственный изолятор в Орле. Ее подозревают в том, что она совершила государственную измену еще до того момента, как ей исполнилось 18 лет. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от информированного источника.

«На этой неделе была задержана молодая девушка по уголовному делу о государственной измене, суд в Орле избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу», — указали журналистам.

Эта девушка совершила акт госизмены еще до момента своего совершеннолетия. Подробности дела не раскрываются из-за его секретности.

