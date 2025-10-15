Суд приговорил жительницу Башкирии к 14 годам за убийство троих

Следствие установило, что первое убийство было совершено в июле 2005 года в деревне Танайка. Во время совместного распития алкогольных напитков между осужденной и ее подругой возникла ссора на почве ревности. В ходе конфликта женщина нанесла оппонентке пять ударов топором, от которых та скончалась на месте.

Преступление оставалось нераскрытым на протяжении 20 лет, пока в ноябре 2024 года женщина не была задержана по подозрению в аналогичном преступлении. В ходе бытовой ссоры с сыном она схватила топор и нанесла ему три удара. Затем, облила потерпевшего бензином и подожгла. В ходе расследования этого дела, женщина призналась в убийстве подруги, совершенном двумя десятилетиями ранее.

Как выяснилось, это не первое преступление осужденной. В 1994 году она уже была осуждена на три года лишения свободы за убийство своего мужа с использованием топора, сообщает РИА Новости.

