Суд приговорил жительницу Башкирии к 14 годам за убийство троих

В Башкирии осудили женщину на 14 лет за расправу над мужем, сыном и подругой
Верховный суд Республики Башкортостан вынес приговор 58-летней женщине, признанной виновной в убийстве мужа, сына и подруги. Подсудимая проведет в колонии общего режима 14 лет, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Следствие установило, что первое убийство было совершено в июле 2005 года в деревне Танайка. Во время совместного распития алкогольных напитков между осужденной и ее подругой возникла ссора на почве ревности. В ходе конфликта женщина нанесла оппонентке пять ударов топором, от которых та скончалась на месте.
Преступление оставалось нераскрытым на протяжении 20 лет, пока в ноябре 2024 года женщина не была задержана по подозрению в аналогичном преступлении. В ходе бытовой ссоры с сыном она схватила топор и нанесла ему три удара. Затем, облила потерпевшего бензином и подожгла. В ходе расследования этого дела, женщина призналась в убийстве подруги, совершенном двумя десятилетиями ранее.
Как выяснилось, это не первое преступление осужденной. В 1994 году она уже была осуждена на три года лишения свободы за убийство своего мужа с использованием топора, сообщает РИА Новости.
