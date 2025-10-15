В Тюмени суд приговорил мужчину к 11 годам тюрьмы за двойное убийство

Тюменский Ленинский районный суд вынес вердикт мужчине, назначив ему 11 лет заключения в колонии строгого режима за совершение двойного убийства, причиной которого стало оскорбление. Информацию об этом предоставили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Следствие установило, что в марте 1998 года обвиняемый распивал алкогольные напитки с приятельницей у нее дома. В ходе застолья женщина допустила в адрес мужчины оскорбительные высказывания, что спровоцировало конфликт, перешедший в физическую расправу. Он нанес жертве 34 удара молотком по голове, а затем принялся душить ее, используя телефонный шнур.

В той же квартире находился племянник потерпевшей, имевший инвалидность, который в момент происшествия принимал душ. Злоумышленник совершил убийство и этого человека, после чего покинул место преступления.

Раскрыть причастность мужчины к этому злодеянию удалось в 2024 году, когда он решил трудоустроиться в частную охранную организацию. Для этого ему потребовалось пройти процедуру дактилоскопии в органах полиции.

Отпечатки его пальцев совпали со следами, обнаруженными в квартире убитой. В судебном заседании подсудимый признал свою вину и обратился с просьбой о снисхождении к нему.

