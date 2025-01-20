Суд принял отказ «Балтики» от иска против Carlsberg
«Балтика» отказалась от иска против Carlsberg Breweries по двум брендам пива
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Пивоваренная компания «Балтика» решила отказаться от судебного иска против датской фирмы Carlsberg Breweries, в котором требовалось признать недействительным ее односторонний отказ от соглашений, касающихся использования брендов пива Carlsberg и Grimbergen на российском рынке. Суд завершил рассмотрение дела, сообщил портал «Электронное правосудие».
Решение было принято 16 декабря — в тот же день был утвержден мировое соглашение по другому иску «Балтики» на сумму 6,24 млрд датских крон (примерно $880 млн или 90,9 млрд руб. по курсу Центробанка России) к ее бывшему основному акционеру Carlsberg Sverige и российской дочерней компании ООО «Хоппи юнион», а также к Carlsberg Deutschland и Carlsberg Breweries.
Ранее сообщалось, что Carlsberg объявила о продаже «Балтики» за 34 млрд руб.