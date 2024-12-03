Reuters: Carlsberg объявила о продаже «Балтики» за 34 млрд руб.

Власти Российской Федерации санкционировали продажу активов датской компании Carlsberg в стране в пользу VG Invest за сумму 34 млрд руб., сообщило агентство Reuters, ссылаясь на официальные документы.

Накануне был издан указ президента РФ Владимира Путина, в котором было заявлено, что 100% долей в ООО «Пивоваренная компания «Балтика» были выведены из временного управления Росимущества. Из этого пакета 98,56% принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% — ООО «Хоппи Юнион», 0,09% — Carlsberg Deutschland GmbH.

Компания Carlsberg подтвердила, что достигла соглашения о продаже своей доли в «Балтике». В соответствии с заключенными договоренностями «Балтика» должна передать датской компании свои акции в Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan.

Новым главным акционером «Балтики» станет компания, которой будут поровну владеть два давних сотрудника «Балтики», занимающие в настоящее время руководящие посты.

Ранее сообщалось, что российская компания «Балтика» получила права на бренд пива Zatecky Gus, принадлежавшая компании Garfio Czech Republic s.r.o., зарегистрированная в чешском городе Жатец.