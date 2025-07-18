Суд признал Фариду Курбангалееву виновной в пропаганде терроризма

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил журналистку Фариду Курбангалееву*, признанную виновной в оправдании терроризма, его пропаганде и распространении заведомо ложной информации о российской армии, к восьми годам заключения. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно оглашенному судьей приговору, который еще может быть обжалован, Курбангалеевой назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за совокупность преступлений. Срок начнет исчисляться с момента задержания осужденной на границе России или ее экстрадиции.

Суд также запретил Курбангалеевой администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

Адвокат журналистки Ильнур Шарапов заявил о намерении обжаловать приговор в апелляционном порядке, подчеркнув, что защита настаивала на полном оправдании Фариды Курбангалеевой.

Второй фигурант дела, Алексей Барановский*, также был заочно приговорен к шести годам лишения свободы с аналогичным запретом на администрирование сайтов в течение четырех лет. Суд удовлетворил запрос прокуратуры, назначив подсудимым именно те сроки, которые запрашивались.

Курбангалеева и Барановский были признаны виновными в публичном оправдании и пропаганде терроризма с использованием сети Интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Курбангалеева также признана виновной в распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Судебный процесс проходил открыто для представителей СМИ и общественности.

Ранее сообщалось, что в Москве заочно арестовали ведущую Лазареву** за нарушение закона об иноагентах.

*признаны в РФ иноагентами и внесены в перечень террористов.

*признана иностранным агентом по решению Минюста РФ, внесена в список экстремистов и террористов Росинформониторингом