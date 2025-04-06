Суд признал напавшего на полицейского американца психически нездоровым

Столичный суд постановил принудительно поместить американца Джозефа Татера в психиатрическую больницу. Такое решение было принято в связи с уголовным делом о применении насилия в отношении сотрудника полиции после инцидента в московской гостинице Radisson, передает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство врачей психиатрической клинической больницы имени Н.А. Алексеева. Согласно материалам дела, медицинская комиссия 15 марта обнаружила у Татера признаки «аффективной напряженности, импульсивности, бредовых убеждений, идей отношения и преследования, а также отрицание наличия психического расстройства».

Адвокаты Татера оспаривают законность и обоснованность его принудительной госпитализации. Сам американец отрицает свою вину.

Татер был задержан в августе 2024 года. По данным телеграм-канала «112», причиной задержания стала попытка заселиться в пятизвездочный отель без надлежащей миграционной карты. Последовавший конфликт привел к вызову полиции, а в участке Татер, как утверждается, напал на одного из полицейских.

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