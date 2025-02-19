Суд признал рэпера A$AP Rocky непричастным к инциденту со стрельбой

Рэпера A$AP Rocky обвиняли в том, что он несколько раз выстрелил в своего знакомого и ранил его. Суд присяжных оправдал артиста. Об этом сообщила газета The New York Times.

Музыкант и исполнитель Раким Майерс более известен под своим псевдонимом A$AP Rocky. Он в 2021 году стрелял в Террела Эфрона, произведя три или четыре выстрела. Одна пуля даже задела левую руку пострадавшего. Дело по этому поводу рассматривал суд. Если бы рэпера признали виновным, то ему грозило наказание до 24 лет лишения свободы.

«Во вторник A$AP Rocky был признан невиновным», — указали журналисты.

На вынесение оправдательного вердикта присяжным потребовалось почти три часа.

Ранее уже сообщалось, что супруга A$AP Rocky, певица Рианна, пришла на суд вместе с двумя детьми. Это вызвало бурю негодования у простых людей, которые стали критиковать этот поступок в Сети. Они считают, что маленьких детей не стоит травмировать подобным опытом.