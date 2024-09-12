Суд продлил арест экс-главе департамента культуры Москвы до 22 декабря

Замоскворецкий суд в Москве продлил меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому до 22 декабря. Об этом сообщил ТАСС.

«Постановлением Замоскворецкого суда Москвы Кибовскому продлен срок содержания под стражей на срок до 22 декабря», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Кибовскому предъявлены обвинения в восьми эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одном эпизоде покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Предварительно установлено, что общая сумма взяток превышает 100 млн руб.

По данным следствия, Кибовский за взятки помогал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов, действуя в составе организованной группы с сообщниками.

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