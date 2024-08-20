Суд продлил арест последней четверке фигурантов дела о «Крокусе»

Басманный суд Москвы продлил до 22 ноября срок ареста четверым фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус» в Красногорске, сообщил корреспондент РИА Новости.

Под стражей на указанный срок останутся Алишер Касимов*, Исроил Исломов*, Диловар Исломов* и Аминчон Исломов*.

Все они оказывали помощь предполагаемым непосредственным исполнителям теракта. Исломовы продали им машину, а Касимов сдавал жилье. Все четверо свою вину не признают, заявляя, что ничего не знали о планах террористов.

Ранее суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта.

22 марта террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по посетителям. После чего они устроили пожар в здании.

*признаны террористами и экстремистами.