Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе»

Басманный суд Москвы продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» и предъявил им новое обвинение. Об этом сообщило РИА Новости.

Решение продлить срок ареста уроженцам Таджикистана приняла судья Евгения Николаева. Речь идет о Далерджоне Мирзоеве*, Муродали Рачабализоде*, Мухаммадсобире Файзове* и Шамсидине Фаридунии*. Таким образом, обвиняемые в совершении теракта останутся под арестом до 22 ноября 2024 года. Также отмечается, что обвиняемым предъявили новое обвинение — в участии в деятельности террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также в незаконном обороте оружия в составе организованной группы.

Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом формате. Слушатели были допущены только до оглашения резолютивной части решения. Обвиняемых заводили и выводили из зала суда в режиме особой строгости. Как отметил корреспондент издания, на ногах у них были кандалы. Передвигались обвиняемые только в согнутом положении.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В этот день террористы ворвались в помещение, где открыли огонь по посетителям. Позже они проникли в зал, где готовилось выступление рок-группы «Пикник». Там они продолжили стрелять по людям, после чего устроили пожар.

Предполагаемых террористов задержали спецслужбы при попытке покинуть территорию РФ в Брянской области.

Ранее сообщалось, что в США обеспокоились угрозой повторения такого теракта, как в «Крокусе».

*Росфинмониторингом внесены в список экстремистов.