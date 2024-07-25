Директор ФБР Рей испугался угрозы теракта в США, подобного атаке на «Крокус»

Американские спецслужбы в лице Федерального бюро расследований серьезно обеспокоены угрозой иностранного теракта в США, наподобие того, что в минувшем марте произошел в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», информирует ТАСС со ссылкой на директора ФБР Кристофера Рея.

К слову, еще 11 июля замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что финансовый след нападения террористов на «Крокус Сити Холл» в Красногорске ведет к зарубежным заказчикам теракта. Демонстрируя, что и весь остальной мир не защищен от террористической угрозы.

«Мы все сильнее обеспокоены угрозой подготовки террористической атаки из-за рубежа, что вызывает большую тревогу, и вообще возможностью скоординированного теракта, подобного тому, что мы видели в концертном зале в России. Но только тут, в США», — привел ТАСС слова Рея, выступившего на слушаниях в судебном комитете палаты представителей конгресса США.

Ссылаясь на данные американских спецслужб директор ФБР сообщил, доподлинно известно, что иностранные террористы в настоящее время все больше концентрируются на так называемых мягких целях в США, имея ввиду магазины, торговые и развлекательные центры, то есть все те места, «где обычные люди ведут обычную жизнь», добавил Рей.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что Дима из подмосковной Балашихи, который после теракта в «Крокус Сити Холле» почти месяц провел в реанимации, медленно идет на поправку.